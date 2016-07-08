Москва, 8 июля, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Очевидцы пожара на станции метро «Выхино» в Москве выложили в интернет видео инцидента. На кадрах видеозаписей видно, что на станции было сильное задымление.

Max Stanworth Пожар

Движение поездов на аварийном участке Таганско-Краснопресненской линии «Выхино» — «Текстильщики» было восстановлено в 8:57 мск, оно осуществляется с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной пожара в административном помещении наземной станции стали неполадки в силовом кабеле. Из-за перебоев в электроснабжении было прекращено движение поездов от станции «Текстильщики» до станции «Котельники».

Станции «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект», «Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» были закрыты для входа и выхода пассажиров. Для перевозки пассажиров были запущены наземные маршруты автобусов.