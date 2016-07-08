Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. День рыбака, который на Камчатке считают одним из главных, учитывая, что регион — рыбная житница России, с размахом отпразднуют 9 июля в Петропавловске-Камчатском. Организаторы обещают множество развлечений и фейерверк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Рыболов

Главным угощением праздника станет рыбацкая уха. Её в центре Петропавловска будут варить на трех полевых кухнях. Всего приготовят 400 литров супа из двух видов рыбы — лосося и синекорого палтуса. «Вся продукция свежая, выловлена в этом сезоне, а чтобы праздничное блюдо было наваристым, мы заказали порядка 300 кг рыбы», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

На празднике предусмотрена большая развлекательная программа с участием Нептуна и его свиты. Будут работать детские и спортивные площадки. Завершится празднование Дня рыбака ярким фейерверком поздно вечером в субботу.

Также у Дня рыбака в Камчатском крае появятся свои флаг и гимн. Символы праздника выберут по итогам соответствующего конкурса, принять участие в котором смогу все желающие жители края.

Кроме того, 9 июля на Камчатке отметят и День первой рыбы. Коренные народы считают его важным древнейшим праздником — в этот день шаманы задабривали реку, чтобы год был рыбным.

На празднике, который пройдет на берегу реки Половинка в городе Елизово зрители увидят обряд очищения, обряд первой рыбы и обряд кормления огня, примут участие в мастер-классах по национальным ремеслам и в традиционном танцевальном конкурсе, а также смогут проголосовать за участников кулинарного конкурса.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ассоциации КМНС «Авача», всех гостей праздника угостят наваристой ухой из горбуши, её будет не меньше чем 500 литров.