Даллас, США, 8 июля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Федеральное авиационное агентство США (FAA) временно приостановило полеты над Далласом (штат Техас), где 7 июля двое злоумышленников открыли огонь по полицейским, сообщает Airlive.

desktopwallpapers.org.ua След самолета в небе

Временные ограничения введены на полеты над центром города. Ранее полиция Далласа сообщила о задержании двух подозреваемых в стрельбе, один из них при задержании начал стрелять по спецназу.

Напомним, жертвами неизвестных стали четыре человека, семеро ранены. Все они — сотрудники полиции. Мужчины открыли по ним огонь в ходе массовых акций протеста против убийства белыми полицейскими чернокожих.