Астрахань, 8 июля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. В России увековечат память великого иранского поэта, математика, астронома и просветителя Омара Хайяма. Памятник известному классику персидско-таджикской поэзии установят в Астрахани, сообщили ИА REGNUM в областном министерстве международных и внешнеэкономических связей 8 июля.

astrobl.ru Памятник Омару Хайяму в Астрахани

В настоящее время последний этап сооружения монумента уже завершен. Фигура Омара Хайяма водружена на пьедестал в студенческом сквере перед Астраханским государственным университетом. Выполнена скульптура в бронзе челябинским скульптором Сергеем Воробьевым.

Памятник сооружён на средства Палаты промышленности, торговли, рудников и сельского хозяйства провинции Гилян и будет преподнесён в дар жителям Астрахани как символ признания роли Астраханской области в развитии российско-иранских торгово-экономических и культурных связей.

Торжественное открытие памятника состоится 4 августа в ходе официального визита в Астраханскую область делегации иранской провинции Гилян во главе с генерал-губернатором Мохаммадом Али Наджафи.

Добавим, что до настоящего времени памятники Омару Хайяму открыты в Тегеране, Душанбе, Бухаресте и Ашхабаде. Астраханский монумент будет единственным в России памятником выдающемуся деятелю иранской науки и культуры.