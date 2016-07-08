Оренбург, 8 июля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области за последние четыре года число медицинских абортов уменьшилось на 16%. Число абортов с каждым годом снижается, и разница между количеством родов и абортов растет. В 2012 году зафиксировано 16 903 случая абортов; в 2013 году — 15 791; в 2014 году — 14 216; в 2015 году — 13 435. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минздраве региона.

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В ведомстве отметили, что такая динамика стала результатом в том числе благодаря проводимой профилактической работе. Тем не менее, проблема сохраняет актуальность и требует внимания.

Медики считают, что реализация целенаправленных и последовательных мер и специальных профилактических программ может сделать поведение подростков и молодежи более ответственным, улучшить их репродуктивное здоровье.

В соответствии с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в лечебных учреждениях ведется целенаправленная работа по профилактике прерывания беременности. Женщине с намерением сделать аборт предоставляются «дни тишины», чтобы она могла обдумать рискованный шаг и принять верное, благоразумное решение. В зависимости от срока беременности, «дни тишины» длятся от двух до семи дней, в этот период с потенциальной матерью беседуют лечащий врач, психолог женской консультации. В 18-ти женских консультациях области в штате имеется психолог. Подобное доабортное консультирование проходят все женщины, обратившиеся за направлением на искусственное прерывание беременности. Такая работа с пациентками дает результат: в 2015 году в результате отказа женщин от аборта и сохранения беременности на свет появился 1431 малыш.

На протяжении четырех лет благотворительный фонд «Будущее Оренбуржья» в рамках проекта «Две ступени» ведет активную профилактическую работу в сфере сохранения репродуктивного здоровья молодежи и популяризации здорового образа жизни.

Чтобы сформировать у молодых семей устойчивое положительное отношение к материнству и детству, здоровому образу жизни, региональное министерство здравоохранения на протяжении восьми лет проводит областной семейный фестиваль будущих родителей «В ожидании чуда».

Ежегодно с 9 по 15 июля Фондом социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Медведева, проводится всероссийская информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!». Акция направлена на предотвращение абортов, а также сохранение семейных ценностей и традиций. Время проведения акции выбрано не случайно: акция тесно связана с праздником «День семьи, любви и верности» и проводится на следующей после него неделе.

Основными задачами проекта являются информирование населения о медицинском, нравственном и этическом вреде абортов, а также привлечение внимания к проблеме.