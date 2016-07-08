Москва, 8 июля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Цена на нефть рухнула на 6%, вопреки отличным данным от Минэнерго США. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, сегодня, 8 июля, внимание участников рынка будет приковано к американской статистике.

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«В Азии нефть растёт на 1%. Последняя котировка — $46,96. В рамках коррекции цена может повышаться до $47,50, пока не выйдет отчёт по американскому рынку занятости в США (Non-Farm Payrolls, NFP). Нефти нестрашны слабые данные по рынку занятости. Если отчёт окажется хуже ожиданий, нефть подорожает на фоне ослабления доллара до $49. Выйдут хорошие, подорожает незначительно на фоне восстановления рынка труда и роста экономики», — пояснил Антонов.

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«8 июля вечером Baker Hughes представит новые данные по нефтяным буровым установкам. Для нефти это значимей данные, чем NFP. Если верить технической картине на дневном периоде, то нефть может подешеветь к 19 июля до $43,50», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 июля, мировые цены на нефть растут на фоне переоценки инвесторами данных по запасам нефти в США. По состоянию на 08:15 мск стоимость нефти марки Brent росла на 1,08% — до $46,9 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 0,84% — до $45,52.