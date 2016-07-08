Москва, 8 июля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Центробанк РФ намерен пресечь нарушения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию пенсионных накоплений в связанные банки и компании, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Некоторые НПФ вкладывают в кэптивные организации не разрешенные Положением 451-П от 15 до 25% (в случае коротких инструментов), а 30−60 и более процентов активов. О том, что регулятора не устраивает масштаб вложений НПФ в группы, на Международном финансовом конгрессе (МФК) в Санкт-Петербурге заявил, директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Сергей Моисеев.

По его словам, слишком много средств в настоящее время вложено по договоренности или в банки группы. Конкретных показателей Моисеев не назвал. По данным источника издания, вложения в головные банки у отдельных фондов составляет 30%, а у двух НПФ — 40 и 60% собственных активов соответственно.

Он пояснил схему, как это делается: создается компания, она выпускает ценные бумаги, в которые вкладывается НПФ. В случае, если окончательным звеном цепи является банк, компания размещает полученные от НПФ средства на депозит в кредитной организации. Регулятор видит, что компании связаны, однако сделать с этим ничего не может.

Чтобы бороться с этим Банку РФ нужны полномочия. Всего, по данным регулятора, под финансовое регулирование не попадает 314 неформальных финансовых конгломератов.