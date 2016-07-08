Берлин, 8 июля, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Никакого «ледникового периода» в российско-турецких отношениях больше нет: Москва и Анкара «смогли помириться захватывающе быстро». Такое мнение излагает немецкий еженедельный журнал Der Spiegel.

Константин Маковский. Ромео и Джульетта. 1893

Автор публикации, посвящённой улучшению российско-турецких отношений после извинений, принесённых президенту России Владимиру Путину 27 июня президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отмечает, что в багаже отношений двух стран двенадцать войн, а также «холодная война между странами — членами НАТО и Россией». Кроме того, Москва и Анкара — региональные конкуренты «в Чёрном море, на Кавказе и на Ближнем Востоке».

«Тем не менее обе стороны ведут себя так, как будто они только что влюбились друг в друга», — отмечает издание.

Напомним, что отношения с Турцией улучшились после того, как Эрдоган направил Путину письмо с извинениями за сбитый ВВС Турции над территорией Сирии российский бомбардировщик и гибель российского пилота Олега Пешкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что улучшение двусторонних отношений не является поводом к тому, чтобы существующие между странами проблемы игнорировать и «заметать под ковёр».