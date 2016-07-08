Москва, 8 июля, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июля, внимание участников рынка будет приковано к американской статистике. Сопротивление покупателей пока оказалось достаточным, чтобы сдержать наступление продавцов. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, серия безуспешных попыток прорваться ниже 63,50 руб. заставила их уйти в оборону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Американский доллар

«Котировки нефти могут повышаться до 15:30 мск, пока не выйдет отчёт по американскому рынку занятости в США (Non-Farm Payrolls, NFP). Как поведёт себя рынок после публикации отчета, сказать сложно. Показатель NFP непрогнозируемый из-за постоянных пересмотров. После его публикации курсы валют срываются с места и в течение нескольких секунд преодолевают десятки пунктов, в результате чего повышается волатильность. Сам он слабо влияет на рубль, но сильно на доллар и нефть», — пояснил Антонов.

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«Курс доллара в ответ на майский отчёт рухнул на 1,5 рубля. Если официальная статистика совпадёт с данными ADP, доллар укрепится до 65,10 рубля, если нет — ослабится до 63,90 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 8 июля Центробанк РФ повысил официальный курс рубля к доллару США и евро. Курс доллара США уменьшился на 58,04 копейки до 64,05 рубля. Евро упал на 56,53 копейки и составил 70,9482 рубля. Нефть марки Brent подешевела на 3,963% до $46,94.