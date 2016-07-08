Омск, 8 июля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. На территории поселка Большие Поля в Советском административном округе Омска указом губернатора региона от 7 июля установлен карантин по бешенству. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении ветеринарии региона.

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Уточняется, что карантин, введенный в связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, будет действовать до 30 августа. В этот период на указанной территории запрещается торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак. Также нельзя вывозить собак и кошек за пределы указанной территории.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, в Омской области в последнее время активизировались случаи бешенства среди животных, участились случаи захода бешеных лис на территории населенных пунктов, нападения зараженных животных на домашних животных и жителей области. По состоянию на 22 июня 2016 года в регионе зарегистрировано 12 очагов лабораторно подтвержденного бешенства среди животных в восьми районах: Калачинском, Кормиловском, Марьяновском, Таврическом, Саргатском, Омском, Любинском и Исилькульском.

Областная ветлаборатория установила бешенство у шести диких (лиса, корсак, енотовидная собака), пяти домашних (собака) и двух сельскохозяйственных животных (КРС). В контакте с больными бешенством животными находились 38 человек, которым назначен курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.

За 5 месяцев 2016 года в Омской области зарегистрировано 1 638 укусов животными. Дети до 14 лет из числа пострадавших составляют 30,2%.