Южно-Сахалинск, 8 июля, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Законопроект о запрете продажи алкогольных напитков с 22 до 8 часов по местному времени принят в первом чтении на заседании Сахалинской областной думы, сообщает «Сахалин.Инфо».

nastol.com.ua Алкоголь

В соответствии с федеральным законодательством, спиртное запрещено продавать с 23:00 до 08:00 по местному времени, однако власти регионов вправе ввести и другие ограничения.

Около трети преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приходятся именно на ночное время, пояснила депутатам заместитель министра торговли и продовольствия Сахалинской области Юлия Шкарубо, сославшись на данные МВД РФ по региону.

Помимо запрета на продажу спиртного с 22:00 до 8:00, авторы законопроекта предлагают также не позволять предприятиям общественного питания торговать алкогольной продукцией «на вынос». Таким образом, алкоголь может быть продан только при условии вскрытия потребительской тары и розлива спиртного на месте. По мнению минторговли региона, предлагаемые меры будут способствовать формированию культуры употребления алкоголя гражданами.

Депутаты не стали возражать против предложенных мер и проголосовали в поддержку законопроекта. В связи с окончанием весенней сессии областной думы следующее рассмотрение законопроекта состоится осенью этого года.