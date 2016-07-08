Вашингтон, 8 июля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Впервые в истории астрономических наблюдений обнаружена планета, которая вращается вокруг сразу трех светил, сообщает журнал Science.

phys.org Планета HD 13 1399Ab, вращающаяся вокруг трех звезд

Планета обнаружена учеными из университета Аризоны в Тусоне (США) в звездной системе HD 131 399, удаленной от нас на 319 световых лет. Самая крупная звезда в этой системе вдвое тяжелее Солнца, а два меньших светила, вращающихся вокруг нее, уступают ей в массе.

Вокруг этих трех звезд, на дистанции в 80 расстояний от Земли до Солнца, вращается крупная планета HD 13 1399Ab, которая вчетверо больше Юпитера. Жизнь на ее поверхности невозможна, так как свечение трех звезд создает там среднюю температуру в 576 градусов Цельсия. Год на планете длится 550 земных лет, а день равен 140 земным годам.

Ученые не исключают, что их открытие может изменить общепринятые представления о планетных системах Вселенной.