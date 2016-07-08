Москва, 8 июля, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Продажа пакетных туров в Турцию, включающих в себя чартерную авиаперевозку, неправомерна, сообщает Ростуризм. По данным СМИ, после снятия запрета на продажу путевок в Турцию реализацию таких туров начала компания Anex Tour.

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло вылета в аэропорту

Ростуризм уточняет, что продажа чартерных авиабилетов неправомерна до выхода документа, отменяющего запрет на чартерные перевозки в Турцию. Пока разрешена продажа туров только с авиаперевозками на регулярных рейсах.

Купившие пакетные туры граждане РФ могут потребовать возврат полной стоимости тура в установленном порядке, сообщает ведомство.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что правительство РФ пока не объявило о возобновлении чартерных рейсов в Турцию. По ее словам, без чартеров турпоток в эту страну не восстановить. Росавиация пока разрешения на чартерные перелеты не давала.