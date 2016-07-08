Москва, 8 июля, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Brent так и не смогла закрепиться выше уровня 49,00, получив повод для разочарований со стороны данных от Агентства энергетической информации США, которые явно не оправдали ожидания рынка, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Дополнительным фактором давления на черное золото выступают сведения о снижении спроса в Азии. Согласно данным Thomson Reuters, импорт с марта упал на 12%, до 82 млн тонн. Однако пока еще недостаточно оснований говорить о том, что Brent уверенно закрепится ниже уровня 47 долларов за баррель, который в последнее время выступает мощной поддержкой, где активизируются покупатели», — пояснила Рогова.

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«Сегодня, 8 июля, внимание стоит обратить на данные по числу работающих буровых установок в США. Если отчет снова отразит увеличение работающих буровых, Brent может предпринять попытку снижения в район уровня 46,40. Краткосрочно не исключено и более глубокое падение. Но, скорее всего, рынок предпочтет дождаться публикуемых на следующей неделе данных по мировому спросу и предложению», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 8 июля мировые цены на нефть растут на фоне переоценки инвесторами данных по запасам нефти в США. По состоянию на 08:15 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,08% — до 46,9 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,84% — до 45,52 доллара за баррель.