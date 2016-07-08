Владикавказ, 8 июля, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Контроль за качеством лекарственных препаратов в Северной Осетии будут осуществлять специалисты из Чечни. Как сообщает 8 июля корреспондент ИА REGNUM, решением правительства РСО-Алания ликвидировано ГБУ «Республиканский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств».

wallspaper.ru Лаборатория качества

Учреждение, которое осуществляло свою деятельность при региональном Министерстве здравоохранения, прекращает работу с 13 июля текущего года. Как рассказали в Комитете РСО-Алания по занятости населения, без работы останутся 19 человек. Большая часть тех, кто в ближайшее время потеряет работу, — биологи, провизоры и фармацевты. Основная часть — женщины. Пенсионеров и лиц предпенсионного возраста — 11 человек. Средний размер заработной платы здесь составляет 20 тысяч рублей.

Как пояснила руководитель ликвидируемого учреждения Фатима Бидарова, в республике больше нет учреждения, которое бы контролировало качество лекарств, осуществляло мониторинг условий хранения препаратов. Она выразила сожаление, что работу теряют по-настоящему уникальные специалисты, которые способны даже по виду определить фальсификат. Теперь их работу будет выполнять аналогичное учреждение, расположенное в Гудермесе (Чеченская Республика), которое пять раз в год будет совершать выезды в Северную Осетию.

Напомним, что в настоящее время на территории республики зафиксирован рост численности людей, предполагаемых к увольнению. Список тех, кто потеряет работу, состоит из 1933 человек. Сегодня в режиме неполной занятости, простое, отпусках без сохранения заработной платы находятся 629 человек в 11 организациях и крупных промышленных предприятиях региона. На учете в службе занятости в качестве безработных состоят 8700 жителей Северной Осетии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в минувшем году в Северной Осетии рабочие места потеряли 1132 человека. Ряды безработных пополнились в результате ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников. Приказом Минтруда России от 27 мая 2015 года РСО-Алания вошла в число субъектов с напряженной ситуацией на рынке труда.