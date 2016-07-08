Москва, 8 июля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Рубль в очередной раз подтверждает, что его динамика крайне сильно зависима от нефти. Несмотря на сильную американскую статистику, которая выступает явно в поддержку доллара, пара USD/RUB снижается вслед за ростом котировок «черного золота». Тем не менее, полностью исключить влияние данных по американскому рынку труда нельзя, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль

«Если статистика окажется оптимистичной, доллар получит повод для роста по всем фронтам, что будет сдерживать и рост котировок нефти, и, следовательно, укрепление рубля. Кроме того, ни для кого не секрет, что на данном этапе дорогой рубль крайне неудобен для экономики России. А это значит, что его рост в конечном счете может быть сдержан вмешательством Центробанка, связанным с покупками валюты», — пояснила Рогова.

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«Поэтому трейдеры просто опасаются покупать RUB на относительно высоких уровнях. Более того, падение нефти Brent уже после закрытия торгов рублем, дает основания полагать, что сегодня, 8 июля, на открытии российская валюта понесет потери», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальный курс рубля к доллару США и евро на 8 июля. Курс доллара США уменьшился на 58,04 копейки до 64,05 рублей. Евро упал на 56,53 копейки и составил 70,9482 рубля. Нефть марки Brent подешевела на 3,963% до $46,94.