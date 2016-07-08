Даллас, США, 8 июля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. В США задержаны двое подозреваемых в стрельбе в Далласе (штат Техас), жертвами которой стали четверо полицейских, а семеро — получили ранения, сообщает Fox News.

chron.com Задержание подозреваемых в стрельбе в Далласе

По данным телеканала, один из задержанных сразу сдался полиции, тогда как второй начал активную перестрелку со спецназом. Второй мужчина задержан, там, где он находился, полиция обнаружила подозрительный сверток, его изучают саперы.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Далласе (штат Техас) в ходе массовых беспорядков неизвестный открыл огонь по полицейским, погибли четыре человека. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Массовые акции протеста начались в Далласе после сообщения об убийстве полицейскими двух афроамериканцев. Первый инцидент произошел в ночь на 5 июля в городе Батон-Руж (штат Луизиана), второй — 6 июля в городе Фолкон-Хайтс (штат Миннесота). В обоих случаях белые полицейские расстреляли чернокожих.