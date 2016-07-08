Москва, 8 июля, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть в ходе торгов незначительно отыграли резкое снижение после выхода статистики по запасам нефти в США, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

thetrentonline.com Баррель нефти

К 8:12 мск североморская смесь Brent подешевела на 3,963% до $46,94 за баррель. Вечером 7 июля баррель этой марки торговался по $46,4.

Техасская легкая нефть марки WTI к этому времени составила $45,53 (-4,173%), накануне баррель WTI стоил $45,30 (-4,4%).

Ранее Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране, согласно которой они сократились на 2,2 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти ожидал снижение в 6,7 млн баррелей.