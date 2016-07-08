Пекин, 8 июля, 2016, 08:09 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй сообщил журналистам о готовящемся 18-м саммите Китай — ЕС.

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«Мероприятие пройдет 12−13 июля, столицу КНР посетят председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск», — заявил китайский дипломат.

Хун Лэй сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет ряд встреч с европейскими лидерами. Ожидается, что главной темой для обсуждения станет Brexit и его последствия для экономики Европы и Азии, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр финансов КНР Лоу Цзивей считает, что последствия выхода Великобритании из Европейского союза проявятся лет через пять или десять.