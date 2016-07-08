Москва, 8 июля, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена частично возобновлено, однако участок от станции «Текстильщики» до станции «Котельники» остается закрытым, сообщает 8 июля твиттер метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Движение поездов в московском метро

«Нет движения поездов от ст. Текстильщики до ст. Котельники в обоих направлениях из-за отсутствия напряжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда ходят в обоих направлениях от «Текстильщиков» до «Планерной». В сообщении от 07:34 сообщалось, что спустя 30 минут ожидается возобновление движения между «Выхино» и «Текстильщиков» с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что движение остановлено на всем протяжении Таганско-Краснопресненской линии. Для проезда пассажирам предлагалось воспользоваться бесплатными автобусами с литерой «М».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 8 июля на станции метро «Выхино» «фиолетовой» ветки произошло возгорание в административном помещении наземной станции.

Пожар был ликвидирован, однако шесть станций, «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект», «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки» были закрыты для входа и выхода пассажиров.

В качестве причины назывались неполадки в системе электроснабжения.