Париж, 8 июля, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Во Франции полиция применила слезоточивый газ против молодежи, закидавшей сотрудников правоохранительных органов Парижа бутылками, файерами и камнями после матча Франция — Германия, сообщает France Presse.

la-croix.com Полиция Франции во время применения слезоточивого газа

Беспорядки начались на Елисейских Полях вечером 7 июля. Тысячи болельщиков вышли в центр Парижа, чтобы отпраздновать победу национальной сборной и ее выход в финал чемпионата Европы 2016.

Полиция грузовиками блокировала вход на Елисейские Поля после того, как в нее полетели файеры и бутылки. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ против футбольных фанатов, которые жгли урны и выкрикивали экстремистские лозунги.

Напомним, сборная Франции одержала победу над командой Германии в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу и стала вторым финалистом турнира. Встреча, проходившая на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась со счётом 2:0.

В финале Евро-2016 Франция встретится с Португалией, днём ранее обыгравшей в полуфинальном матче сборную Уэльса со счётом 2:0. Финальная игра чемпионата пройдёт 10 июля на стадионе «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени.