Москва, 8 июля, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Компания АвтоВАЗ отчиталась о росте продаж автомобилей марки Lada в июне 2016 года на 7,9%, до 22 тысяч 229 единиц, сообщает пресс-служба отечественного автомобильного гиганта.

lada.ru Автомобили марки Lada

Рост отмечен по сравнению с показателями мая 2016 года.

Тем не менее сравнение объёмов продаж прошедшего июня с продажами июня 2015 года показывает сокращение реализации на 15,9%. В первом полугодии 2016 года продажи продукции АвтоВАЗа сократились на 11,6%.

Стоит отметить, что доля «Лады» на авторынке России выросла до отметки 19,6%, показав рост на 0,6%.

В заявлении компании указывается, что АвтоВАЗ удовлетворен продажами своих автомобилей в России за отчетный период, но видит потенциал для роста реализации в текущем году.

Лидерами июньского роста (до 11,6%) являются новинки компании: LADA Vesta и LADA XRAY.