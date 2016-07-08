Варшава, 8 июля, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Лидеры стран — членов НАТО соберутся 8 июля на двухдневный саммит в столице Польши, где будет рассмотрен ряд проблем: от действий России до терроризма, сообщает The Guardian.

nato.int Саммит НАТО

На саммите, в частности, планируется одобрить размещение четырех батальонов в Польше, Эстонии, Литве и Латвии, а также будет объявлено о новой стадии готовности ПРО в Восточной Европе. По словам официальных лиц альянса, эти батальоны, численностью до 1 тыс. человек, являются ответом на жесткую военную позицию Москвы, а также «вмешательство» на Украине.

Они также настаивают, что система ПРО направлена против угрозы со стороны Ирака и Сирии, а не против России, однако эксперты предупреждают, что такие действия могут привести к еще более напряженным отношениям на восточной границе блока.

Одним из вопросов, который будет затрагиваться на саммите, станет выход Великобритании из состава Евросоюза. Накануне проведения встречи президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметили, что шаг Соединенного Королевства не скажется на силе НАТО.

«ЕС и НАТО являются разными организациями», — подчеркнул глава Польши. «Великобритания — один из мощнейших членов альянса, и я не сомневаюсь, что её участие и сотрудничество с альянсом будет по-прежнему осуществляться на прежнем уровне», — добавил он.

По словам одного из официальных лиц НАТО, вопрос выхода Великобритании вызвал ряд разговоров в кулуарах саммита.

«Как он [выход из ЕС] может повлиять на единство Запада? Как триллионы, сгоревшие на биржах, могут не повлиять на восприятие западной силы?» — отмечает он.

По мнению эксперта варшавского аналитического центра WiseEuropa Кшиштофа Блуша, референдум в Соединенном Королевстве скажется на НАТО по большей части негативно.

«Невзирая на то, как и когда произойдет выход из ЕС, он создаст ситуацию, при которой члены НАТО станут обращать внимание больше на внутренние дела, а также больше заботиться о своих националистических тенденциях. Этот импульс уже был, однако выход из ЕС в еще большей степени отвлечет внимание блока, и Кремль не упустит возможности использовать ситуацию в свою пользу», — заявил он.

В свою очередь, директор исследовательских проектов в European Leadership Network Лукаш Кулеса считает, что реакция России на саммит будет носить символический характер, а сама Москва представит давние планы по военной модернизации как «жесткий ответ» на действия НАТО.

«Однако ситуация может значительно осложниться, поскольку Россия может совершить две ошибки при интерпретации результатов Варшавы. Первая ошибка будет состоять в том, что Москва слишком много прочтет в результате саммита, а также предположит, что альянс готовится к конфронтации», — отмечает эксперт, добавив, что второй ошибкой может стать то, что Кремль отнесется к нему слишком спокойно.

Бывший глава Минобороны Польши Богдан Клих считает, что «Россия воспользуется этим небольшим военным присутствием США и других стран НАТО как одним из предлогов для усиления напряженности с альянсом».