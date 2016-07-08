Сеул, 8 июля, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Американские власти договорились с руководством Южной Кореи о том, что в этой стране будет развёрнута THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система ПРО. В качестве потенциального агрессора называется Северная Корея. Такое заявление сделали в министерстве обороны Южной Кореи, сообщает агентство Ренхап.

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«Южная Корея и США тесно сотрудничают для размещения системы THAAD как можно быстрее», — заявили в министерстве.

Отмечается, что система обороны против баллистических ракет размещается в Южной Корее для защиты населения этой страны «от северокорейского ядерного оружия, оружия массового поражения и угроз баллистических ракет». Система THAAD направлена на северокорейские ракеты.

Где именно будет размещаться система ПРО, предстоит выяснить на переговорах Вашингтона и Сеула. Напомним, что переговоры о развёртывании ПРО в Южной Корее начались после испытания Пхеньяном ядерного оружия в январе 2016 года и пуска баллистической ракеты со спутником в феврале.