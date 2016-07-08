Барселона, Испания, 8 июля, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Форвард «Барселоны» Сандро Рамирес перешел в «Малагу», сообщается на официальном сайте андалусийского футбольного клуба.

scoopnest.com Сандро Рамирес

Контракт 21-летнего Сандро Рамиреса с «Малагой» подписан сроком на три года. Сумма трансфера нападающего не указывается.

Сандро Рамирес тренировался в академии «Барселоны» с 2009 года. За главную команду стал выступать в 2014 году. Нападающий выступал за все это время только в 17 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола.