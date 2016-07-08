Москва, 8 июля, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Семейную пару, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, сняли с рейса в московском аэропорту «Шереметьево» за драку с представителем авиакомпании. Инцидент послужил причиной задержки рейса до Риги более чем на 30 минут, сообщает Life.ru.

syl.ru Шереметьево

Вылет самолета Boeing-737 рейса ВТ423 Москва — Рига авиакомпании «Эйр Балтик» должен был состояться 7 июля в 15:25. Однако в момент посадки нетрезвый пассажир затеял драку с представителем авиакомпании, в результате сотрудник «Эйр Балтик» получил травму головы.

Экипаж самолета вызвал на место сотрудников полиции, которые вывели с борта дебошира и его супругу, которая также была пьяна. Нарушителей доставили в отделение полиции аэровокзала. Самолет отправился в рейс на 30 минут позже запланированного времени — в 15:58.