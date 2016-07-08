Москва, 8 июля, 2016, 07:26 — ИА Регнум. На станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии московского метро сегодня, 8 июля, произошло возгорание, сообщили в пресс-службе Управления МЧС РФ по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

К настоящему моменту пожар, который вспыхнул в административном помещении наземной станции, ликвидировали. Людей при этом не эвакуировали.

8 июля шесть станций «фиолетовой ветки» московского метрополитена были закрыты, о чём сообщили в пресс-службе Московского метро. В качестве причины назывались неполадки в системе электроснабжения.

«С 5.30 станции «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект», «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки» закрыты для входа и выхода пассажиров», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что службы Москвы и метро делают всё возможное для возобновления движения.