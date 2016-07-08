Манчестер, Великобритания, 8 июля, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Агент защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отправился в Англию, чтобы предложить руководству «Манчестер Сити» оплатить трансфер своего клиента суммой в €60 млн, сообщает Tuttomercatoweb.

hugball.com Леонардо Бонуччи

Отмечается, что только такая сумма может заставить руководство «Ювентуса» расстаться со своим 29-летним ведущим защитником.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола просил руководство выделить € 100 млн на покупку двух центральных защитников: Джона Стоунза из «Эвертона» и Леонардо Бонуччи из «Ювентуса».

В минувшем сезоне Бонуччи выступал в 36 матчах Серии А, в ходе которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Стоит отметить, что трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt. de в €30 млн.