Пекин, 8 июля, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Министерства иностранных дел КНР, Китай решительно осуждает решение Южной Кореи разместить на своей территории американские комплексы ПРО THAAD.

intersectionproject.eu Американский комплекс ПРО THAAD

В заявление подчеркивается, что процесс размещения комплексов THAAD дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове и ставит под угрозу национальные оборону КНР, пишет «Синьхуа».

По мнению китайских дипломатов, размещение американских комплексов ПРО на территории Южной Кореи не поможет решить ядерную проблему Корейского полуострова, а приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Заявление внешнеполитического ведомства КНР пока не прокомментировали ни в Сеуле, ни в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 июня председатель КНР Си Цзиньпин призвал 29 июня Южную Корею уделить внимание озабоченности Пекина относительно размещения на территории страны систем ПРО США