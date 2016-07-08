Москва, 8 июля, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Свыше 200 тыс. граждан России поддержали обращение, призывающее власти страны к расформированию футбольной сборной, текст петиции опубликован на сайте Change.org.

rfs.ru Сборная России по футболу

Обращение адресовано главе государства, Госдуме и правительству, его автор отмечает, что в текущем составе футбольная сборная не оправдала возложенных на нее надежд, и необходим новый состав команды. По данным на утро 8 июля, петицию поддержали более 225 тыс. пользователей интернета.

«Расформировать сборную России по футболу, в нынешнем составе, как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав», — говорится в обращении.

Отмечено, что на «сэкономленные» средства стоит построить футбольные поля и заняться воспитанием молодых спортсменов. В заключении петиции сказано, что граждане России, как дети в Новый год, «ждут чуда, но вот уже десяток лет этого чуда нет».

Напомним, в рамках чемпионата Европы по футболу российская сборная показала последний результат в группе и не смогла выйти в плей-офф. Она набрала лишь одно очко в матче с Англией, счет встречи составил 1:1.