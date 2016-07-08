Москва, 8 июля, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Сотрудник посольства США в Москве, на которого 29 июня напали возле здания дипмиссии, был сотрудником американской разведки, пишет The Washington Post со ссылкой на несколько чиновников Соединенных Штатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посольство США

По их словам, дипломат работал Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США под дипломатическим прикрытием. В посольстве США он пытался укрыться от преследовавших и планировавших его задержать представителей российских спецслужб.

Госдепартамент США эту информацию пока не подтвердил, инцидент расследует конгресс США. Ранее представитель Госдепа Джон Кирби подтвердил, что участник инцидента был аккредитованным дипломатом США.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломат возвращался с разведоперации и хотел «проскочить» в посольство, не показав свою дипломатическую карточку. Его не пустили и он распустил руки, о чем свидетельствуют камеры видеонаблюдения.