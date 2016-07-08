Улан-Удэ, 8 июля, 2016, 06:46 — ИА Регнум. В Улан-Удэ на проспекте Строителей ночью взорвали банкомат. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в МВД по Бурятии.

s.spynet.ru Взорванный банкомат

«8 июля около 03:25 в дежурную часть МВД по Бурятии поступило сообщение о том, что неизвестный повредил банкомат, расположенный в зоне самообслуживания остановочного типа на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Сумма похищенного и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание», — сообщили в ведомстве.

Напомним, до этого в Улан-Удэ банкомат взрывали в феврале. Грабителям удалось похитить одну кассету с наличными.