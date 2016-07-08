Якутск, 8 июля, 2016, 07:03 — ИА Регнум. В следственном комитете Якутии считают, что вина экс-заместителя мэра Валерия Доржиева, которому 6 июля был вынесен оправдательный приговор, доказана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Якутии Надежда Дворецкая.

respnews.ru Валерий Доржиев

Напомним, в обвинительном заключении следственного управления СК РФ по Якутии сообщалось, что Валерий Доржиев в 2008 году, занимая должность заместителя главы города Якутска и явно превышая свои должностные полномочия, вымогал у директора коммерческого предприятия взятку в виде половины доли его уставного капитала и 50% прибыли предприятия. В противном случае чиновник угрожал использованием своих должностных полномочий вопреки интересам предприятия. Коммерческому предприятию и его единственному участнику причинены тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба в сумме более 54 миллионов рублей. Деньги получала дочь Валерия Доржиева.

«Позиция следствия неизменна и осталась той, какой была на стадии возбуждения уголовного дела и передачи его в суд. Она изложена в обвинительном заключении. Следствие считает, что вина Валерия Доржиева доказана», — пояснила представитель следственного комитета.

Она подчеркнула, для утверждения, что Валерий Доржиев являлся должностным лицом в момент совершения преступления, есть основания, в том числе соответствующая запись в его трудовой книжке. Кроме того, сведения о том, что он занимал на тот момент эту должность, подтверждаются документами, которые он продавал, когда баллотировался в депутаты, а также показаниями свидетелей.

Надежда Дворецкая также сообщила, что потерпевшая сторона и прокурор собираются обжаловать оправдательный приговор по делу Доржиева.

Руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров считает, что если не ошибся в своём приговоре суд, то тогда оплошность допустил следком. «Если формулировка суда действительно такова, то значит, следственный комитет это из виду упустил, и дело возбудили незаконно», — отметил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемому во взяточничестве и превышении должностных полномочий бывшему заместителю главы Якутска Валерию Доржиеву вынесен оправдательный приговор. Такое решение 6 июля принял судья Якутского городского суда Игорь Верхотуров.

Решение аргументировано тем, что экс-замглавы Якутска в момент совершения действий, в которых он обвиняется, не являлся должностным лицом, а следовательно, не обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями представителя власти.