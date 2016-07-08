Владивосток, 8 июля, 2016, 06:56 — ИА Регнум. В Приморье чиновники из администрации Владивостока могут оказаться причастны к хищению свыше 35 миллионов рублей. На сегодняшний день известно, что мэрия в 2013 году оплатила работы по контракту с омской компанией, однако несколькими годами ранее аналогичные работы уже проводились. Более того, городские власти проводить указанный тендер и вовсе права не имели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель прокуратуры Приморского края Елена Телегина.

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Установлено, что в 2013 году администрация Владивостока заключила муниципальный контракт с омской компанией на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги посёлка Русский. Договор в итоге был расторгнут, однако на основании акта взаимных расчётов произвели оплату из городской казны на сумму свыше 35 миллионов рублей.

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Однако несколькими годами ранее, в 2009 году, оплаченные работы, а речь идёт о разработке проектной документации автомобильной дороги Русского, уже были выполнены, и тоже в рамках муниципального контракта.

Более того, в прокуратуре пояснили, что мэрия Владивостока правовых оснований проводить указанный конкурс не имела полномочий.

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«У администрации города не имеется прав собственности на земельные участки, на которых находятся автомобильные дороги посёлка Русский Владивостокского городского округа. Как ранее, так и в настоящее время», — заявила Елена Телегина.

В результате действий чиновников муниципальному образованию был причинён ущерб в размере 35 миллионов рублей. Учитывая данные обстоятельства, материалы прокурорской проверки уже переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (часть 4 статья 159 УК РФ — мошенничество).

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовные дела вокруг администрации Владивостока начали разрастаться с 1 июня: были задержаны и этапированы в Москву глава города Игорь Пушкарёв и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. На следующий день Басманный суд санкционировал их арест до 31 июля.

Следствие считает, что Игорь Пушкарёв в 2009—2014 года организовал приобретение муниципальной организацией «Дороги Владивостока» у семейного предприятия «Востокцемент» стройматериалов по завышенным ценам, а по итогам сделки мэр якобы получил около 45 миллионов рублей.

Кроме того, градоначальника обвиняют в том, что он передал Андрею Лушникову порядка 1,4 миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа.

В ночь на 24 июня был задержан и гендиректор ООО «Востокцемент» Андрей Пушкарёв, брат Игоря Пушкарёва. Близкий родственник тоже стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Его поместили под домашний арест из-за тяжёлого состояния здоровья.