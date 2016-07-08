Урумчи, Китай, 8 июля, 2016, 06:30 — ИА Регнум. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района сообщают новые подробности геологической катастрофы, произошедшей утром 7 июня.

gismeteo.ru Оползень в Синьцзян-Уйгурском автономном районае

По данным администрации, оползень полностью разрушил дорогу, линии электропередач и все коммуникации, соединяющие несколько отдаленных горных деревень с цивилизацией. Спасатели прикладывают все усилия для того, чтобы как можно быстрее разобрать завалы, образованные в результате схождения оползня на частные дома, пишет «Синьхуа».

В результате схождения около 1,5 тыс. кубометров грязи и камней погибли 35 граждан КНР. Точное количество людей, проживающих в домах, на которые сошел оползень, до сих пор не известно, поэтому спасатели не исключают возможность увеличения количества жертв.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 июня Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало предупреждение о возможных геологических происшествиях, вызванных затяжными проливными дождями на юге и востоке Китая.