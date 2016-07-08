Вашингтон, 8 июля, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Цена на нефть к 2020 году может вырасти до $58−75 за баррель, если ОПЕК поступится лишь небольшой долей на рынке. Такую оценку озвучил Международный валютный фонд на основе анализа стратегии развития Организации стран-экспортёров нефти с 2014 года, передаёт РИА Новости.

economiematin.fr Добыча нефти

В анализе МВФ отмечается, что тактика ОПЕК на сохранение рыночной доли не работает, ставка на демпинг и вытеснение США не оправдалась, поскольку американский сланец оказался крайне жизнеспособным.

«ОПЕК занимает 42% рынка, против 35%, если бы он приспосабливался (к новым реалиям рынка). Меньшим из зол для ОПЕК в будущем было бы стремление к достижению равновесия рынка», — говорится в документе.

По оценке МВФ, в случае если давление издержек из-за демпинга на производство сланцевой нефти в США сохранится, к 2020 году рыночная цена составит $58 за баррель при доле ОПЕК 41%. «Если поставки стран ОПЕК снизятся на 7 млн баррелей в день, рыночная доля ОПЕК будет 35%, а цена нефти — $75 за баррель», — отмечается в документе.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июня глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, заявила, что России нужно научиться жить в условиях пониженных нефтяных цен: на повышение не стоит рассчитывать после произошедшей сланцевой революции.

По её словам, Организация стран-экспортёров нефти лишилась своего прежнего влияния на цены «чёрного золота». «Уровень нефтяных цен стал определяться порогом рентабельности большинства сланцевых проектов», — пояснила Набиуллина.

В этой связи, как считает глава Центробанка, от привычки строить прогнозы в расчёте на рост нефтяных цен следует отказаться.

Напомним, что МВФ в июне повысил на один доллар прогноз средней цены на нефть — до $36 за баррель в 2016 году и $42 за баррель в 2017 году.