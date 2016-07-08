Пекин, 8 июля, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Власти провинции Шаньси сообщили о первом успехе горных спасателей, которым удалось достать из затопленной шахты восьмерых горняков.

reshnewsbg.com Спасательные работы

Спасательная операция продолжается, в затопленной шахте находятся еще 4 человека, с которыми так и не удалось установить связь, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Несколькими днями ранее нам удалось установить связь с основной группой шахтеров, заблокированных под землей. Мы пробурили небольшой туннель, через который горнякам подавалась еда и вода, именно благодаря этому у нас был запас времени для спасения людей», — сообщил журналистам руководитель штаба спасателей Хун Сюэчжан.

В настоящее время спасатели ведут поиск еще 4 шахтеров, считающихся пропавшими без вести. Специалисты не оставляют надежду найти пропавших горняков живыми. Вызволенные шахтеры были доставлены в окружную больницу. Как сообщили врачи, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.