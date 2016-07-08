Красноярск, 8 июля, 2016, 06:05 — ИА Регнум. Частный вертолет, пропавший в Красноярском крае, найден.

daroo.ru Частный вертолет Robinson

«Частный вертолет Robinson, по последней информации, не вышел на связь 7 июля в Ермаковском районе Красноярского края, куда он и направлялся. В 16:40 (мск) командир воздушного судна вышел на связь и рассказал, что совершил благополучную посадку в запланированном месте — в Ермаковском районе края. Пострадавших и погибших нет», — сообщили ИА REGNUM в Сибирском региональном центре МЧС России.