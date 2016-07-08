СМИ: Полицейские в США с начала года застрелили около 500 человек
Вашингтон, 8 июля, 2016, 05:50 — ИА Регнум. В США с начала 2016 года сотрудниками полиции при различных обстоятельствах застрелен 491 человек. Это на 26 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет газета The Washington Post.
По информации издания, число полицейских, погибших в перестрелках при исполнении служебных обязанностей, также возросло. Количество таких случаев увеличилось с 16 годом ранее до 20 в текущем году.
Газета также приводит статистику, согласно которой в перестрелках с полицией гибнет в 2,5 раза больше темнокожих, чем белых.
Данную тему затронул 7 июля президент США Барак Обама. В заявлении президента, опубликованном на официальном сайте Белого дома, указывается, что «за прошлый год полицией было застрелено более чем вдвое больше афроамериканцев, чем белых». По словам Обамы, темнокожие американцы также в два раза чаще оказываются арестованы и имеют на 75% больше шансов быть обвинёнными в преступлениях.
По мнению президента, это проблема не только темнокожего населения, но и всех американцев независимо от их происхождения. «Это общеамериканский вопрос, которым должны озаботиться все честно мыслящие люди», — заявил Обама.