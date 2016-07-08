Вашингтон, 8 июля, 2016, 05:50 — ИА Регнум. В США с начала 2016 года сотрудниками полиции при различных обстоятельствах застрелен 491 человек. Это на 26 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет газета The Washington Post.

gazeta19.ru Сотрудник Полиции в сложных обстоятельствах.

По информации издания, число полицейских, погибших в перестрелках при исполнении служебных обязанностей, также возросло. Количество таких случаев увеличилось с 16 годом ранее до 20 в текущем году.

Газета также приводит статистику, согласно которой в перестрелках с полицией гибнет в 2,5 раза больше темнокожих, чем белых.

Данную тему затронул 7 июля президент США Барак Обама. В заявлении президента, опубликованном на официальном сайте Белого дома, указывается, что «за прошлый год полицией было застрелено более чем вдвое больше афроамериканцев, чем белых». По словам Обамы, темнокожие американцы также в два раза чаще оказываются арестованы и имеют на 75% больше шансов быть обвинёнными в преступлениях.

По мнению президента, это проблема не только темнокожего населения, но и всех американцев независимо от их происхождения. «Это общеамериканский вопрос, которым должны озаботиться все честно мыслящие люди», — заявил Обама.