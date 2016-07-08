Благовещенск, 8 июля, 2016, 05:40 — ИА Регнум. У амурчан, помимо причастности к главной космической стройки страны — космодрома «Восточный» появилась возможность попробовать и космическую еду. Пробные автоматы с тюбиками установлены в крупном торговом центре и гостинице областной столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Высококалорийную еду готовят по стандартам 1978 года.

ampravda.ru Космическая еда

В автоматах выставлены на продажу 10 наименований первый и вторых блюд, различных каш, десертов и напитков. При этом, пока проект набирает обороты, на пробу предлагают «ходовое» меню космической еды: борщ, свинина с овощами, мясо с гречкой, картофельное пюре с курицей, рисовая каша с курагой, творожный крем и компот.

«В каждом тюбике упакована порция весом в 165 грамм, стоимостью 300 рублей. К комплекту прилагается «космоключ» — устройство, позволяющее выдавить тюбик полностью, а также спиртовая салфетка. Вместе с горячими блюдами продается пакет-подогреватель. Космическую еду готовят в Орле по стандартам 1978 года. Она полностью соответствует требованиям к космическому питанию, которое одобрено для экипажей МКС», — пояснили представители компании «Космическое питание» в Благовещенске.

Пока автоматы с едой установлены в двух местах, но если будет спрос, то компания планирует расширить поставки и в другие города Амурской области.

Как отмечают продавцы, чаще интерес к автоматам проявляют молодежь, туристы из Китая, а также рыбаки, охотники, дальнобойщики. Как отмечают производители,