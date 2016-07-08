Тайбэй, 8 июля, 2016, 05:15 — ИА Регнум. 7 июля примерно в 22:00 при подъезде к станции Суншань в пригородном поезде №1258 прогремел взрыв. В результате инцидента в больницы с травмами различной степени тяжести были доставлены 25 граждан Тайваня.

nownews.com Взрывы в Тайване

Прибывшие на место происшествия спасатели в течение нескольких минут потушили пламя и приступили к эвакуации пассажиров поезда.

Полиция проверяет все версии случившегося, однако большинство следователей склоняются к тому, что прогремевший взрыв является терактом, пишет «Сина синьвэнь».

Во взорванном вагоне был обнаружен кусок металлической трубы, который не является одной из составных конструкций пассажирского состава. Вероятнее всего, именно в этом обрезке стальной трубы находилось самодельное взрывное устройство.

Обнаруженный предмет был передан в лабораторию для проведения экспертизы. Власти Тайваня усилили меры безопасности на общественном транспорте.