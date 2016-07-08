Москва, 8 июля, 2016, 04:49 — ИА Регнум. На западе Москвы неизвестные лица взорвали банкомат и похитили деньги, после чего скрылись. Инцидент произошёл на проспекте Вернадского в ночь на 8 июля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

ipoinf.ru Отделение банка

Как передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на свои источники, ограблен банкомат «Райффайзенбанка». Известно, что преступники скрылись на автомобилях ВАЗ-2110 и Isuzu.

Для розыска нападавших в городе объявлен план «Перехват». Сумма похищенных средств в настоящее время устанавливается.