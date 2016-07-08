Тайбэй, 8 июля, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Первый в 2016 г. сильнейший тайфун «Непартак» достиг берегов Тайваня. Метеорологи призвали граждан не покидать свои дома. Менее чем через сутки ураган обрушится на восточное побережье КНР.

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В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает отметки в 65 м/с. Ураган, радиус которого составляет около 200 км, разрушил несколько десятков домов, сотни деревьев вырваны с корнем, пишет «Наньцзао жибао».

Практически все учреждения на острове закрыты, исключением являются больницы, переведенные на усиленный режим работы. Отменены сотни рейсов и поездов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало прогноз, согласно которому первый в 2016 г. тайфун «Непартак» обрушится на восточные провинции Фуцзянь и Чжэцзян в ночь с 8 на 9 июля.