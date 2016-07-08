Спортивный Mercedes-Benz врезался в столб в центре Москвы, трое погибли
Москва, 8 июля, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё один пострадал в результате ДТП с участием спортивного автомобиля Mercedes-Benz. Авария произошла в ночь на 8 июля на Космодамианской набережной в центре Москвы.
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Мерседес столкнулся с линией освещенияю
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, дорогая иномарка столкнулась с мачтой уличного освещения.
В Госавтоинспекции сообщили, что в результате столкновения два человека погибли на месте, ещё два получили тяжёлые ранения. По информации портала Life, один из пострадавших скончался по пути в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причина аварии устанавливается.