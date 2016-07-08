Москва, 8 июля, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё один пострадал в результате ДТП с участием спортивного автомобиля Mercedes-Benz. Авария произошла в ночь на 8 июля на Космодамианской набережной в центре Москвы.

nasha.lv Мерседес столкнулся с линией освещенияю

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, дорогая иномарка столкнулась с мачтой уличного освещения.

В Госавтоинспекции сообщили, что в результате столкновения два человека погибли на месте, ещё два получили тяжёлые ранения. По информации портала Life, один из пострадавших скончался по пути в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причина аварии устанавливается.