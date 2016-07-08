Багдад, 8 июля, 2016, 03:57 — ИА Регнум. Ответственность за нападение на мавзолей Саида Мохаммеда бин Али аль-Хади к северу от Багдада взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России), передаёт телеканал «Аль-Арабия».

vistanews.ru Взрыв в Багдаде

Согласно последним данным, жертвами теракта стали не менее 35, ещё более 60 человек получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную службу безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, группа боевиков совершила нападение на шиитскую святыню в момент, когда там проходили мероприятия по случаю праздника Ид аль-Фитр. Возле внешних ворот мавзолея взорвался автомобиль, после чего боевиков ворвались внутрь и открыли стрельбу по паломникам.

Напомним, 3 июля заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада, в торговом районе Эль-Каррада. Взрыв вызвал пожар в близлежащих зданиях. В результате погибли более 290 человек.

Ответственность за теракт также взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная в России).