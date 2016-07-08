Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2016, 03:50 — ИА Регнум. Крупнейшую группировку бурых медведей России, обитающую в южно-камчатском заказнике, изучат немецкие и российские ученые. Их, в первую очередь, интересуют взаимоотношения между самими косолапыми и их реакция на людей, рассказали ИА REGNUM в Кроноцком заповеднике.

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Ученые специально приехали в заказник, где большое количество медведей летом собирается возле Курильского озера, куда на нерест заходит рыба. Здесь косолапые наедаются на всю зиму и учат медвежат рыбачить. Учитывая, что заказник постоянно охраняется, медведи здесь не напуганы человеком и ученые смогут изучить их поведение в естественных для зверей условиях.

Российские и немецкие учёные будут работать в Южно-Камчатском федеральном заказнике до середины августа. «Нас интересует поведение животных во время добычи пищи на нерестилищах и в тундре, а также взаимодействие взрослых особей в крупных группах, — рассказала Лия Покровская, сотрудница кафедры зоологии позвоночных МГУ им. Ломоносова. — Мы также будем изучать, как часто медведи метят территорию в зависимости от обилия пищи и наличия соседей».

Для генетического анализа ученые соберут образцы медвежьей шерсти. В местах, куда часто приходят животные, зоологи расставят специальные приспособления из проволоки с крючками-зацепками. С них и будут снимать образцы шерстного покрова. Анализ позволит определить уровень кортизола — гормона стресса — в организме каждого животного.

Южно-Камчатский федеральный заказник находится под управлением Кроноцкого заповедника. На его территории обитает крупнейшая в России группировка бурого медведя (около 1000 особей).

Отметим, бурые медведи обитают по всей территории Камчатки. Нередки случае выхода хищников к людям. Например, в июле в Елизовском районе региона охотовед отстрелил медведицу, которая истерзала тело мертвого мужчины. Еще раньше убили хищника, разорявшего могилы на одном из кладбищ вблизи населенных пунктов. Популяция бурых медведей на Камчатке оценивается более чем в 20 тысяч особей. Случаи выхода хищников к людям фиксируются ежегодно. Так, в 2015-м году из-за опасности для людей были убиты более 10-ти косолапых. Кроме того, в прошлом году медведь убил одного жителя Камчатки и серьезно покалечил туристку из Франции, которая наткнулась на косолапого во время восхождения на вулкан.