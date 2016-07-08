Вашингтон, 8 июля, 2016, 03:47 — ИА Регнум. Госдепартамент США заявил о возобновлении внутреннего расследования в отношении бывшей главы ведомства, а ныне претендента на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, передаёт Associated Press.

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По его словам, целью расследования не является преследование кого-либо по закону. Вместе с тем, как отмечает агентство, Джон Кирби не исключил, что ответственные лица могут понести дисциплинарные взыскания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе директор ФБР Джеймс Коми заявил, что бывший госсекретарь США, используя свою личную электронную почту для служебной переписки, вела себя «крайне беспечно» по отношению к информации государственной важности, тем не менее этого недостаточно для предъявления ей обвинения. 6 июля генеральный прокурор США Лоретта Линч подтвердила, что каких-либо обвинений в отношении Хиллари Клинтон выдвигаться не будет.

Госдепартамент США приостановил своё собственное расследование по данному делу в начале апреля этого года. Представитель ведомства Элизабет Трюдо объяснила это тем, что Госдепартамент отдаёт приоритет расследованию ФБР и не хочет, чтобы внутренняя проверка затрудняла ход официального расследования.

Напомним, скандал вокруг бывшей первой леди и экс-госсекретаря США разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 000 электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля этого года.