Новосибирск, 8 июля, 2016, 03:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника следственного управления ГУ МВД РФ по Новосибирской области Сергея Шило. Документ опубликован на сайте Государственной системы правовой информации.

ntv.ru Владимир Путин — президент Российской Федерации

Некоторые СМИ уже связали увольнение Шило со скандалом, связанным с его сыном — в апреле Александра Шило осудили на 6 лет колонии общего режима за разбойное нападение и причинение тяжкого вреда здоровью. Молодой человек вместе с друзьями напали в магазине в поселке Красноозерское на мужчину, отобрали у него золотую цепочку с крестом. А когда брат потерпевшего попытался вернуть имущество, компания избила и его.

Сергей Шило занимал должность с февраля 2013 года. До этого работал заместителем УМВД по Новосибирску, где также курировал работу следственного управления. Общий стаж работы Сергея Шило в органах внутренних дел, по официальным данным, — с сентября 1991 года.