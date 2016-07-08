МИД Украины обеспокоен резолюцией Кипра об отмене санкций против России
Киев, 8 июля, 2016, 03:20 — ИА Регнум. МИД Украины осуждает принятие парламентом Кипра резолюции с призывом отменить санкции в отношении России. Об этом говорится в комментарии, распространённом пресс-службой украинского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Несмотря на то, что сама резолюция не имеет юридически обязывающего характера, сам факт её принятия вызывает обеспокоенность. Он свидетельствует о пренебрежении отдельными кипрскими депутатами основополагающими принципами межгосударственных отношений, основанных на международном праве. Такая позиция является ничем иным, как косвенной поддержкой действий агрессора», — заявили в украинском МИД.
Напомним, ранее резолюцию парламента Кипра прокомментировал также МИД России. «Подобный исход голосования отражает стремление подавляющей части кипрского народа к восстановлению взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией», — заявили на Смоленской площади, отметив, что никто из кипрских депутатов не высказался против.
В МИД России напомнили, что схожие резолюции уже приняло Национальное собрание Франции и советы четырёх итальянских областей. В министерстве считают, что это свидетельствует о растущем понимании реального положения дел вокруг антироссийских санкций и их крайне негативных последствий для национальных экономик стран-членов Евросоюза, а также для европейской безопасности в целом.
Как передавало ИА REGNUM, парламент Кипра 7 июля принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству островной республики инициировать процесс снятия антироссийских санкций Европейским союзом. Также парламент потребовал от исполнительной власти приложить все усилия для снятия Россией ограничений на ввоз сельскохозяйственных товаров с острова.
Резолюцию, внесённую фракцией «Прогрессивной партии трудового народа», поддержали 33 депутата, 17 воздержались, против не выступил никто.