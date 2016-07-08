Владивосток, 8 июля, 2016, 03:23 — ИА Регнум. Снижение тарифов на электроэнергию является существенной мерой, которая поспособствует оздоровлению и развитию экономики Приморья. В рамках реализации задачи, поставленной на федеральном уровне президентом РФ Владимиром Путиным, в крае предлагают изменить систему датирования энергозатрат для ряда предприятий, выделяя под гарантии бизнеса на несколько лет субсидии. Такую позицию озвучил член местного штаба ОНФ Алексей Тимченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

tck.tv Счётчик

Читайте также: Пока Госдума собирала чемоданы: закон по выравниванию энерготарифов готов

На текущий момент мазутные котельные в городах и районах Приморья переводят на твёрдое топливо. Эта мера позволит снизить себестоимость выработки энергии и, соответственно, снизить тарифы для потребителей. Однако, по мнению Алексея Тимченко, есть ещё ряд позиций, по которым необходимо провести работу для последующего оздоровления и развития региональной экономики.

«Необходимо изменить систему датирования энергозатрат для предприятий сельского хозяйства, например, тепличных хозяйств, выделяя субсидии под гарантии бизнеса на 3−5 лет. Это позволит предпринимателям вкладывать средства в модернизацию систем отопления и энергосбережения. Такие среднесрочные инвестиции с лихвой окупятся уже через несколько лет. Кроме того, это актуально и для других предпринимателей, в себестоимости бизнеса которых энерготариф играет ключевую роль», — обозначил эксперт.

Читайте также: Снижение энерготарифов улучшит деловой климат в Приморье: мнения экспертов

Сегодня «фронтовики» проводят мониторинг тех сфер экономики, в которых велика вероятность выявления фактов недобросовестной конкуренции или же недостаточной работы чиновников по созданию условий для развития эффективной экономики.

Чаще всего жалобы относительно недобросовестной конкуренции затрагивают сферы ЖКХ, управляющие компании, тарифы на тепловую и электрическую энергию.

«Наша задача — выявить узловые точки и дать свои общественные предложения региональным властям, обратив внимание на такие проблемы, чтобы они были решены как можно скорее», — заключил Тимченко.

Читайте также: «Выравнивание энерготарифов — одно из важнейших заявлений Путина для ДФО»

Как сообщало ИА REGNUM, нынешнюю ситуацию в энергетической сфере России, когда тарифы в разы отличаются от региона к региону, Владимир Путин назвал неприемлемой. По мнению лидера государства, такое положение создаёт неблагоприятные условия как для населения, так и для бизнеса.

На сегодняшний день, как отметил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, законопроект о выравнивании тарифов на электроэнергию в ДФО готов. Вице-премьер ожидает, что он будет одним из первых рассмотрен в октябре 2016 года новым составом Госдумы РФ.

Изначально были определены три ключевых источника для выравнивания энерготарифов: надбавка для потребителей оптового рынка, средства от либерализации цены мощности гидроэлектростанции Сибири и средства ПАО «РусГидро». В итоге снижение соответствующих показателей на Дальнем Востоке должно составить от 5% до 65%.

Читайте также: Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке перенесли на 2017 год